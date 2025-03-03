Импорт газа на Украину вырос в 12 раз за месяц
Украина в феврале импортировала 511,8 млн кубометров природного газа, что стало рекордным показателем за последние полтора года. Об этом сообщила консалтинговая компания EXPRO.
По сравнению с январем объем поставок увеличился в 12 раз. В компании объяснили рост импорта сокращением собственной добычи из-за повреждений инфраструктуры, а также холодной погодой.
Несмотря на приход весны, Украине, по данным EXPRO, потребуется сохранять высокий уровень закупок для подготовки к следующему отопительному сезону.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в украинской газовой отрасли сообщало, что страна планирует закупить до 800 млн кубометров газа в феврале-марте для компенсации падения добычи на 40% после атак на инфраструктуру, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru