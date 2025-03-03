Импорт газа на Украину вырос в 12 раз за месяц

Украина в феврале импортировала 511,8 млн кубометров природного газа, что стало рекордным показателем за последние полтора года. Об этом сообщила консалтинговая компания EXPRO.

По сравнению с январем объем поставок увеличился в 12 раз. В компании объяснили рост импорта сокращением собственной добычи из-за повреждений инфраструктуры, а также холодной погодой.