СМИ: ЕС могут изменить политику в отношении Украины из-за энергокризиса
Европейским странам придется пересмотреть степень поддержки Украины из-за экономического кризиса, заявил научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук Хэ Чжигао в статье Global Times.
По его словам, стагнация в Европе обострила давние проблемы, растет социальная напряженность.
Наибольшую проблему для Европы представляет отказ от российских энергоресурсов.
Эксперт отметил, что страны ЕС оказались в ловушке Вашингтона, теперь они зависят от поставок ресурсов из США.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «адские санкции» против России провалились и даже Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики в 2023 году. Так, МВФ значительно повысил ожидания по экономике России — с падения в 2,3% на рост в 0,3%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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