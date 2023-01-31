СМИ: ЕС могут изменить политику в отношении Украины из-за энергокризиса

Эксперт отметил, что страны ЕС оказались в ловушке Вашингтона, теперь они зависят от поставок ресурсов из США.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «адские санкции» против России провалились и даже Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики в 2023 году. Так, МВФ значительно повысил ожидания по экономике России — с падения в 2,3% на рост в 0,3%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

