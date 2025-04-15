Генсек НАТО: Украине не обещали, что членство в альянсе войдет в мирное соглашение
15 апреля 202521:38
Украине никогда не обещали включить членство в Североатлантическом альянсе в мирное соглашение с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщило агентство УНН.
«Никто не обещал Украине, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения», — подчеркнул он, добавив, что членство Украины в альянсе по-прежнему остается на повестке дня.
Ранее Рютте пообещал продолжить оказывать поддержку Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru