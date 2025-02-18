СМИ: ЕС готовит пакет военной помощи для Украины на сумму до €10 миллиардов

Евросоюз готовит новый пакет военной помощи для Украины, сумма которого может достичь €10 млрд. Об этом сообщает Politico.

По данным источников издания, поддержка будет направлена на укрепление стратегической позиции Киева на фоне российско-американских переговоров.

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Предполагается, что пакет будет объявлен перед визитом представителей ЕС в Киев 24 февраля. В его состав войдут артиллерийские снаряды (около 1,5 миллионов штук) и системы противовоздушной обороны.

Однако сумма в €6 млрд может быть только начальным ориентиром, и она может быть увеличена после анализа запасов стран ЕС, которые рассматривают возможные поставки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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