СМИ: ЕС готовит пакет военной помощи для Украины на сумму до €10 миллиардов

Предполагается, что пакет будет объявлен перед визитом представителей ЕС в Киев 24 февраля. В его состав войдут артиллерийские снаряды (около 1,5 миллионов штук) и системы противовоздушной обороны.

Однако сумма в €6 млрд может быть только начальным ориентиром, и она может быть увеличена после анализа запасов стран ЕС, которые рассматривают возможные поставки, передает «Радиоточка НСН».

