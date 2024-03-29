«Укрэнерго» заявило о повреждении электростанций в центре и на западе Украины

«Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах», — указал оператор.

В «Укрэнерго» добавили, что в Днепропетровской области начали применять аварийные отключения, при этом в Харьковской области вводят графики почасовых отключений.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, напоминает телеканал «360». Местные СМИ сообщали о взрывах в ряде городов, в том числе в Хмельницком, Каменском, Днепропетровске.

