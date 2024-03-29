«Укрэнерго» заявило о повреждении электростанций в центре и на западе Украины
Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила об ударах по объектам энергетики и о повреждениях тепло- и гидроэлектростанций. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
«Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах», — указал оператор.
В «Укрэнерго» добавили, что в Днепропетровской области начали применять аварийные отключения, при этом в Харьковской области вводят графики почасовых отключений.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, напоминает телеканал «360». Местные СМИ сообщали о взрывах в ряде городов, в том числе в Хмельницком, Каменском, Днепропетровске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru