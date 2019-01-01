СМИ: Экипаж задержанного на Украине российского танкера отпущен
Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного на Украине, выпустили на волю. Об этом сообщает украинское Strana.ua со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины. Издание уточняет, что с моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Однако, это условие не может стать препятствием для выезда моряков с Украины, поскольку они проходят по открытому делу как свидетели.
Ранее СБУ объявила о задержании российского танкера в порту Измаила. Поводом для этого украинская сторона назвал инцидент в Керченском проливе, имевший место в ноябре 2018 года.
Тогда российские пограничники задержали три украинских корабля и 24 моряка за нарушение госграницы. В СБУ заявили, что танкер якобы блокировал украинские корабли.
По данным украинской спецслужбы, российское судно было переименовано в NIKA SPIRIT. Однако оно было идентифицировано как NEYMA.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россия завершила начальный этап поставок С-400 в Турцию
- Порошенко едва не линчевали после допроса. Видео
- Посольство РФ в Киеве подтвердило освобождение экипажа задержанного танкера
- СМИ: Экипаж задержанного на Украине российского танкера отпущен
- СБУ публикует видео задержания российского танкера