СМИ: Экипаж задержанного на Украине российского танкера отпущен

Ранее СБУ объявила о задержании российского танкера в порту Измаила. Поводом для этого украинская сторона назвал инцидент в Керченском проливе, имевший место в ноябре 2018 года.

Тогда российские пограничники задержали три украинских корабля и 24 моряка за нарушение госграницы. В СБУ заявили, что танкер якобы блокировал украинские корабли.

По данным украинской спецслужбы, российское судно было переименовано в NIKA SPIRIT. Однако оно было идентифицировано как NEYMA.

