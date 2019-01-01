СМИ: Экипаж задержанного на Украине российского танкера отпущен

Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного на Украине, выпустили на волю. Об этом сообщает украинское Strana.ua со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины. Издание уточняет, что с моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Однако, это условие не может стать препятствием для выезда моряков с Украины, поскольку они проходят по открытому делу как свидетели.

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Ранее СБУ объявила о задержании российского танкера в порту Измаила. Поводом для этого украинская сторона назвал инцидент в Керченском проливе, имевший место в ноябре 2018 года.

Тогда российские пограничники задержали три украинских корабля и 24 моряка за нарушение госграницы. В СБУ заявили, что танкер якобы блокировал украинские корабли.

По данным украинской спецслужбы, российское судно было переименовано в NIKA SPIRIT. Однако оно было идентифицировано как NEYMA.

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ФОТО: fleetphoto.ru
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