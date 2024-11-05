СМИ: Депутат Рады от «Слуги народа» не вернулся из заграничной командировки

По информации источников издания, коллеги Куницкого подозревают, что он не планирует возвращаться. Издание также отмечает, что отсутствие депутата может быть связано с нежеланием возвращаться на родину.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует режим военного положения, в рамках которого мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, передает «Радиоточка НСН».