СМИ: Депутат Рады от «Слуги народа» не вернулся из заграничной командировки

Украинский депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Куницкий е вернулся на Украину после командировки за границу, сообщает украинское Bihus.info.

По данным издания, парламентарий уже длительное время отсутствует на заседаниях Рады, и в разделе «Голосование депутата» на сайте парламента указано, что он не принимал участия в голосованиях весь октябрь.

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По информации источников издания, коллеги Куницкого подозревают, что он не планирует возвращаться. Издание также отмечает, что отсутствие депутата может быть связано с нежеланием возвращаться на родину.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует режим военного положения, в рамках которого мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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