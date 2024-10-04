Депутат Журавлев: Украина может призвать в армию еще 5 млн человек
В Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут призвать еще минимум пять миллионов человек, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он отметил, что численность населения Украины на сегодняшний день составляет 25 миллионов человек. При этом, по словам депутата, мотивация украинских военных стремительно падает.
Депутат указал, что десятки тысяч украинцев бегут от военкоматов и не видят необходимости сражаться за режим президента Украины Владимира Зеленского.
«Уверен, что новое пополнение, если его удастся собрать, не станет проблемой для наших бойцов», — сказал Журавлев.
Ранее секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что мобилизация мужчин с 18 или 20 лет необходима Украине. По его словам, этот вопрос поднимается и на встречах депутатов Верховной рады, и в обсуждении с американскими конгрессменами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru