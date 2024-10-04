Депутат Журавлев: Украина может призвать в армию еще 5 млн человек

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут призвать еще минимум пять миллионов человек, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он отметил, что численность населения Украины на сегодняшний день составляет 25 миллионов человек. При этом, по словам депутата, мотивация украинских военных стремительно падает.