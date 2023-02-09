СМИ: Британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»
Один из членов кабинета министров Великобритании резко отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить боевые самолеты Киеву, сообщает газета inews.
«У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», —приводит издание слова чиновника.
Эксперты отмечают, что такая просьба, если будет выполнена, дорого обойдется британскому бюджету.
8 февраля украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Лондон, в ходе выступления в британском парламенте украинский лидер попросил у Великобритании боевые самолеты, а также передал британской стороне подарок от украинских летчиков - летный шлем с надписью «у нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».
О том, что Великобритания рассмотрит вариант с поставками британских истребителей Украине, сообщил ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве консерваторов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru