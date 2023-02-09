СМИ: Британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»

Один из членов кабинета министров Великобритании резко отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить боевые самолеты Киеву, сообщает газета inews.

«У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», —приводит издание слова чиновника.

Эксперты отмечают, что такая просьба, если будет выполнена, дорого обойдется британскому бюджету.