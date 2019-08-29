СМИ: Аваков сохранит пост главы МВД
Арсен Аваков сохранит пост министра внутренних дел Украины. Об этом сообщила депутат фракции президентской партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа, пишет RT.
«По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента», — сообщила парламентарий.
Отметим, по данным украинских изданий, вопрос сохранения поста за Аваковым был самым обсуждаемым на заседании фракции. Кероме того, источники другого издания, «Левый берег», утверждают, что Аваков останется в новом правительстве в качестве временного министра, из его новых заместителей будет выбран новый глава кабмина.
Напомним, в мае бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен сохранить свой пост при новом президенте. Депутат Рады Вадим Рабинович заявил в интервью НСН, что не удивлен сближению Коломойского с Аваковым.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Глава Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
- Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с матерящимся Киркоровым
- Росстат подсчитал число россиян
- В Раде назвали вероятную дату обмена заключенными между Москвой и Киевом
- Деньги к деньгам. Топ-10 банков жируют за счёт меньших собратьев