СМИ: Армия России стремительно прорывает ослабленные позиции ВСУ
Российские войска продолжают успешно продвигаться на Украине через ослабленные позиции противника, сообщает The New York Times.
Издание пишет, что Россия продвигается самыми быстрыми темпами с 2022 года. Российские военные захватывают сотни квадратных миль каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва позиций ВСУ, ослабленных нехваткой солдат.
Дальнейшее продвижение армии России даст Москве возможность говорить с позиции силы после возвращения победившего на выборах президента США Дональда Трампа и начала мирных переговоров.
Ранее глава Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что более 1 млн человек погибли или получили ранения в ходе конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru