Российские войска продолжают успешно продвигаться на Украине через ослабленные позиции противника, сообщает The New York Times.

Издание пишет, что Россия продвигается самыми быстрыми темпами с 2022 года. Российские военные захватывают сотни квадратных миль каждый месяц, используя подавляющее превосходство в живой силе для прорыва позиций ВСУ, ослабленных нехваткой солдат.

Дальнейшее продвижение армии России даст Москве возможность говорить с позиции силы после возвращения победившего на выборах президента США Дональда Трампа и начала мирных переговоров.

Ранее глава Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что более 1 млн человек погибли или получили ранения в ходе конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

