СМИ: Аргентина передаст Украине два неисправных транспортных вертолета

Новые власти Аргентины намерены передать Украине два вертолета Ми-171Е, находящихся в неисправном состоянии. Об этом сообщило издание Noticias Urbanas.

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Передача вертолетов Киеву обсуждалась в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея. Власти южноамериканской страны пока не комментировали информацию.

Аргентина купила вертолеты у России в 2011 году. Они предназначались для снабжения полярных станций и поисково-спасательных работ.

Милей ранее предложил Зеленскому принять в Аргентине конференцию по урегулированию конфликта вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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