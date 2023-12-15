СМИ: Аргентина передаст Украине два неисправных транспортных вертолета
Новые власти Аргентины намерены передать Украине два вертолета Ми-171Е, находящихся в неисправном состоянии. Об этом сообщило издание Noticias Urbanas.
Передача вертолетов Киеву обсуждалась в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея. Власти южноамериканской страны пока не комментировали информацию.
Аргентина купила вертолеты у России в 2011 году. Они предназначались для снабжения полярных станций и поисково-спасательных работ.
Милей ранее предложил Зеленскому принять в Аргентине конференцию по урегулированию конфликта вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru