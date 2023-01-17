Советник президента Украины Арестович подал в отставку

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в соцсетях, что подал заявление об отставке.

В распоряжении СМИ оказалось соответствующее заявление Арестовича на имя главы офиса президента Украины Андрея Ермака, датированное 17 января.

Ранее Арестович сделал ряд резонансных заявлений по ситуации с падением ракеты на дом в городе Днепр, после чего на Украине на него обрушилась волна хейта. В частности, в Верховной Раде начался сбор подписей за его отставку.

