Украина

«Слуга народа» может опоздать с регистрацией на выборы

30 мая20:43

Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского может не успеть перерегистрировать документы о смене лидера, из-за чего под угрозой ее участие во внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщает РИА «Новости».

Колташов: Зеленский начинает сериал «Слуга народа 2.0»

Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга Народа» вместо Ивана Баканова. Разумков заявил, что на съезде 8 июня партия утвердит кандидатов на выборы депутатов.

«Слуга народа» — украинская политическая партия, ранее носила название «Партия решительных перемен». Официальная регистрация состоялась 2 декабря 2017 года. Организация названа одним именем с комедийным сериалом 2015—2019 годов и фильмом 2016 года «Слуга народа».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Зеленский