«Слуга народа» может опоздать с регистрацией на выборы
Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского может не успеть перерегистрировать документы о смене лидера, из-за чего под угрозой ее участие во внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщает РИА «Новости».
Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга Народа» вместо Ивана Баканова. Разумков заявил, что на съезде 8 июня партия утвердит кандидатов на выборы депутатов.
«Слуга народа» — украинская политическая партия, ранее носила название «Партия решительных перемен». Официальная регистрация состоялась 2 декабря 2017 года. Организация названа одним именем с комедийным сериалом 2015—2019 годов и фильмом 2016 года «Слуга народа».
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