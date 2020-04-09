Слово Запада для Украины - закон

«Рекомендации, которые исходят от западных инстанций Киев старается выполнять. Они со скрипом, но проходят. И это не будет исключением, думаю, постараются выполнить пожелание. Украина с февраля 2014 года держит уверенный курс на исполнение всех предписаний, которые исходят от коллективного Запада и его ведущих государств», - сказал эксперт.

В Киеве могли бы использовать кризис из-за коронавируса для отсрочки исполнения ранее взятых обязательств, так и использовать его как аргумент в переговорах с кредиторами, добавил собеседник НСН.

«Но на Украине власть – это производная Запада, она установлена Западом, поэтому они не пытаются сделать что-то для будущего Украины, исполняют указания, которые им даются», - заключил Дудчак.

Отметим, что, если Киев не исполнит решение ВТО, Москва имеет право требовать компенсацию или приостановить льготы в отношении украинских товаров.

