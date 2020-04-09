Слово Запада для Украины - закон
Украинский экономист и политолог в эфире НСН рассказал, будет ли Украина выполнять решение ВТО.
Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину отменить антидемпинговые пошлины на российский нитрат аммония (DS493), введенные летом 2014 года. Решение должно быть исполнено до 15 сентября, пишет kp.ru.
Напомним, тогда Киев более чем втрое повысил ввозные пошлины на нитрат аммония из России, объяснив это тем, что цены на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей отличается.
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН рассказал, будет ли Украина выполнять решение ВТО.
«Рекомендации, которые исходят от западных инстанций Киев старается выполнять. Они со скрипом, но проходят. И это не будет исключением, думаю, постараются выполнить пожелание. Украина с февраля 2014 года держит уверенный курс на исполнение всех предписаний, которые исходят от коллективного Запада и его ведущих государств», - сказал эксперт.
В Киеве могли бы использовать кризис из-за коронавируса для отсрочки исполнения ранее взятых обязательств, так и использовать его как аргумент в переговорах с кредиторами, добавил собеседник НСН.
«Но на Украине власть – это производная Запада, она установлена Западом, поэтому они не пытаются сделать что-то для будущего Украины, исполняют указания, которые им даются», - заключил Дудчак.
Отметим, что, если Киев не исполнит решение ВТО, Москва имеет право требовать компенсацию или приостановить льготы в отношении украинских товаров.
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