В Госдепартаменте заявили, что Украина не будет возобновлять транзит российского газа

Украина не планирует в будущем возобновлять транзит газа из России через свою территорию. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

Сотрудник Госдепартамента напомнил заявление президента Украины Владимира Зеленского, отметившего, что 25 лет назад через страну на европейские рынки ежегодно проходило 130 млрд кубометров газа.

«Сегодня эта цифра равна нулю... Россия потеряла свой традиционно важнейший энергетический рынок, и я убежден, что возврата к этому не будет», — утверждает Пайатт.

Дипломат указал на прекращение зависимости Европы от энергоносителей из РФ, резкий рост отрасли сжиженного природного газа в США и увеличение нефтедобычи.

С начала 2025 года транзит российского газа через Украину был прекращен из-за отказа Киева продлить действующее соглашение с «Газпромом», напоминает Ura.ru.

