Словакия присоединится к группе «Друзей мира» по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что республика вступит в группу «Друзей мира» для содействия мирному урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, он дал соответствующие поручения министру иностранных дел страны Юраю Бланару, чтобы Словакия приняла участие в инициативе, призванной поддерживать окончание военных действий.

Премьер Словакии Фицо заявил о скором завершении конфликта на Украине

Фицо подчеркнул, что стратегия Запада, предполагающая улучшение позиций Украины в случае затяжного конфликта, остается, по его мнению, нереалистичной.

Он также отметил важность альтернативных подходов к установлению мира, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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