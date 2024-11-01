Словакия присоединится к группе «Друзей мира» по Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что республика вступит в группу «Друзей мира» для содействия мирному урегулированию конфликта на Украине.
По его словам, он дал соответствующие поручения министру иностранных дел страны Юраю Бланару, чтобы Словакия приняла участие в инициативе, призванной поддерживать окончание военных действий.
Фицо подчеркнул, что стратегия Запада, предполагающая улучшение позиций Украины в случае затяжного конфликта, остается, по его мнению, нереалистичной.
Он также отметил важность альтернативных подходов к установлению мира, передает «Радиоточка НСН».
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