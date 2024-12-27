Словакия может остановить поставки энергии в Украину после 1 января
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна оценит ситуацию с газовыми поставками после 1 января и не исключает введения ответных мер против Украины.
В своем видеообращении Фицо подчеркнул, что возможными мерами могут стать прекращение поставок электроэнергии на Украину, которая сталкивается с перебоями в энергосистеме. Он добавил, что Словакия также рассматривает другие способы решения этого вопроса.
Ранее Киев заявил о том, что не планирует продлевать соглашение о транзите российского газа через Украину после 31 декабря, когда истечет действующий контракт.
Позднее украинский президент Владимир Зеленский отверг возможность продолжения транзита газа через Украину, даже если его закупки будут осуществляться третьими странами, передает «Радиоточка НСН».
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