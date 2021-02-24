Слова постпреда Украины при ООН раскритиковали в Крыму
Глава украинской национально-культурной автономии «Единство» в Симферополе Роман Билык назвал враньем заявление постпреда Украины при ООН об уничтожении их самобытности в Крыму, пишет РИА «Новости».
Накануне постпред Украины Сергей Кислица призвал Совбез ООН лишить Россию права вето в организации. Он добавил, что Генассамблея ООН «не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт» и заявил, что российская сторона стремится уничтожить украинскую самобытность в Крыму, продолжая произвольные аресты.
Билык назвал слова постпреда чушью. По его словам, голословные заявления представителей Украины на международных площадках стали частью государственной линии. Он также посоветовал украинской власти посмотреться в зеркало: «Там они найдут тех самых агрессоров, которые как раз и угнетают население Украины», – сказал представитель общины.
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