Слова постпреда Украины при ООН раскритиковали в Крыму

Глава украинской национально-культурной автономии «Единство» в Симферополе Роман Билык назвал враньем заявление постпреда Украины при ООН об уничтожении их самобытности в Крыму, пишет РИА «Новости».

Накануне постпред Украины Сергей Кислица призвал Совбез ООН лишить Россию права вето в организации. Он добавил, что Генассамблея ООН «не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт» и заявил, что российская сторона стремится уничтожить украинскую самобытность в Крыму, продолжая произвольные аресты.

Постпред Украины при ООН призвал лишить Россию права вето

Билык назвал слова постпреда чушью. По его словам, голословные заявления представителей Украины на международных площадках стали частью государственной линии. Он также посоветовал украинской власти посмотреться в зеркало: «Там они найдут тех самых агрессоров, которые как раз и угнетают население Украины», – сказал представитель общины.



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ФОТО: РИА Новости//Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ООНКрымКрымские Татары
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