Слова постпреда Украины при ООН раскритиковали в Крыму

Глава украинской национально-культурной автономии «Единство» в Симферополе Роман Билык назвал враньем заявление постпреда Украины при ООН об уничтожении их самобытности в Крыму, пишет РИА «Новости».

Накануне постпред Украины Сергей Кислица призвал Совбез ООН лишить Россию права вето в организации. Он добавил, что Генассамблея ООН «не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт» и заявил, что российская сторона стремится уничтожить украинскую самобытность в Крыму, продолжая произвольные аресты.