Sky News: на Западе растет усталость от конфликта на Украине
В странах Запада растет усталость от конфликта на Украине, заявил военный обозреватель телеканала Sky News Шон Белл.
По его мнению, об этом свидетельствует саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Белл полагает, что альянс может передумать принимать Украину, если контрнаступление ВСУ окончится провалом.
Обозреватель напомнил о словах главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, который упрекнул Украину в неблагодарности за военную помощь. США и союзникам становится все сложнее обеспечивать Киев оружием, считает Белл.
В интервью телеканалу NBC News советник Главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что американские солдаты не будут участвовать в конфликте на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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