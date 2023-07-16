Sky News: на Западе растет усталость от конфликта на Украине

По его мнению, об этом свидетельствует саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Белл полагает, что альянс может передумать принимать Украину, если контрнаступление ВСУ окончится провалом.

Обозреватель напомнил о словах главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, который упрекнул Украину в неблагодарности за военную помощь. США и союзникам становится все сложнее обеспечивать Киев оружием, считает Белл.

В интервью телеканалу NBC News советник Главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что американские солдаты не будут участвовать в конфликте на Украине, передает «Радиоточка НСН».

