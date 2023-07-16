Белый дом назвал решенным вопрос о будущем Украины в НАТО

По его словам, саммит НАТО в Вильнюсе показал, что члены альянса видят Украину в составе блока в будущем. Эта договоренность не подлежит обсуждению, подчеркнул он.

Салливан пообещал продолжить оказание военной помощи Киеву.

Американский политик Джеффри Янг ранее высказал мнение, что лучшим исходом для Украины будет роспуск НАТО и вывод контингента США из Европы.

По итогам саммита в Вильнюсе НАТО согласилась предоставить Украине членство по упрощенной процедуре. Конкретных сроков союзники не обозначили, передает «Радиоточка НСН».

