Белый дом назвал решенным вопрос о будущем Украины в НАТО
Вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе решен и не подлежит обсуждению. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, саммит НАТО в Вильнюсе показал, что члены альянса видят Украину в составе блока в будущем. Эта договоренность не подлежит обсуждению, подчеркнул он.
Салливан пообещал продолжить оказание военной помощи Киеву.
Американский политик Джеффри Янг ранее высказал мнение, что лучшим исходом для Украины будет роспуск НАТО и вывод контингента США из Европы.
По итогам саммита в Вильнюсе НАТО согласилась предоставить Украине членство по упрощенной процедуре. Конкретных сроков союзники не обозначили, передает «Радиоточка НСН».
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