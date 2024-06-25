Работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации теракта, продолжается вместе с Минобороны.

Самолет Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot, сообщил ранее российский президент Владимир Путин.

Он заявил, что это было установлено экспертизой, Москва настаивает на международном расследовании крушения самолета. После крушения были обнаружены оба черных ящика сбитого ВСУ самолета Ил-76, сообщили экстренные службы.

24 января борт с 65 украинскими военнопленными потерпел крушение в районе аэропорта Белгорода. Российская сторона заявила, что Ил-76 сбили ВСУ, заведомо зная, что там пленные. Близкие к расследованию источники говорят, что удар был нанесен из комплекса Patriot в окрестностях Харькова, передает «Радиоточка НСН».

