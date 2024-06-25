СК собрал доказательства причастности ВСУ к атаке на Ил-76 под Белгородом
В рамках дела о крушении Ил-76 с украинскими пленами в Белгородской области был собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность ВСУ, сообщил Следственный комитет.
Было установлено, что самолет был поражен ракетой Patriot, подрыв ее боевой части произошел перед кабиной экипажа. На месте крушения были найдены соответствующие фрагменты.
Работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации теракта, продолжается вместе с Минобороны.
Самолет Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot, сообщил ранее российский президент Владимир Путин.
Он заявил, что это было установлено экспертизой, Москва настаивает на международном расследовании крушения самолета. После крушения были обнаружены оба черных ящика сбитого ВСУ самолета Ил-76, сообщили экстренные службы.
24 января борт с 65 украинскими военнопленными потерпел крушение в районе аэропорта Белгорода. Российская сторона заявила, что Ил-76 сбили ВСУ, заведомо зная, что там пленные. Близкие к расследованию источники говорят, что удар был нанесен из комплекса Patriot в окрестностях Харькова, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru