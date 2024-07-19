В материале уточняется, что в Сети распространилась информация о телах мирных жителей, которые обнаружили в подвалах домов ближайшего населенного пункта к линии боевого соприкосновения. При этом сообщается, что они погибли от рук ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин в четверг, 18 июля, сообщил, что у него есть свидетельства о том, что украинские военные намеренно стреляли по мирным жителям Дзержинска, когда те не хотели покидать свои дома. Одна из выживших отметила, что ВСУ считали таких людей предателями, поэтому заходили в дома и расправлялись с ними.

Ранее глава ДНР заявил, что военные РФ успешно продвигаются в направлении городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (ранее — Новгородское), пока остающихся под контролем ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

