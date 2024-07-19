СК проверит данные о найденных в зоне СВО телах мирных жителей, убитых ВСУ
Следственный комитет (СК) России проведет проверку после сообщений об обнаружении в зоне спецоперации тел мирных жителей, которые погибли от рук украинских военных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на СК РФ.
В материале уточняется, что в Сети распространилась информация о телах мирных жителей, которые обнаружили в подвалах домов ближайшего населенного пункта к линии боевого соприкосновения. При этом сообщается, что они погибли от рук ВСУ.
Глава ДНР Денис Пушилин в четверг, 18 июля, сообщил, что у него есть свидетельства о том, что украинские военные намеренно стреляли по мирным жителям Дзержинска, когда те не хотели покидать свои дома. Одна из выживших отметила, что ВСУ считали таких людей предателями, поэтому заходили в дома и расправлялись с ними.
Ранее глава ДНР заявил, что военные РФ успешно продвигаются в направлении городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (ранее — Новгородское), пока остающихся под контролем ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Финляндии завили о нарушении границы с РФ моторной лодкой
- Нетаньяху отверг обвинения Израиля судом ООН в аннексии
- В Брянске вынесли приговор девушке, которая сожгла российский паспорт
- СК проверит данные о найденных в зоне СВО телах мирных жителей, убитых ВСУ
- Лариса Долина сравнила дресс-код для артистов с цензурой
- Грузин Мамардашвили стал одним из двух самых дорогих голкиперов в мире
- Компания Adidas извинилась за участие в рекламе Беллы Хадид
- Призер ОИ Коротышкин: Тестовые значения воды в Сене, вероятно, были допустимы
- На Украине мобилизуют 90% ограниченно годных
- СМИ: США развернут системы РЭБ для подавления спутников России и Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru