Системы ПВО сбили пять дронов ВСУ над тремя регионами

27 января с 18:00 до 22:00 мск российскими средствами ПВО было уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны.

Три из них были сбиты над Крымом, еще по одному — над Белгородской и Курской областями.

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С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ДроныПВО

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