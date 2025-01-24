Силы ПВО за неделю сбили 752 дрона и 17 снарядов HIMARS
Российские средства ПВО за неделю уничтожили более 750 украинских беспилотников и свыше 20 авиабомб и реактивных снарядов. Об этом сообщило Минобороны.
«Сбиты... 752 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе в течение суток уничтожено 218, из них 174 вне зоны спецоперации», — указано в заявлении министерства.
Как уточнили в ведомстве, в течение недели военные сбили пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции и 17 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.
Ранее в Минобороны заявили, что ночью 24 января над территорией России уничтожили 121 украинский БПЛА, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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