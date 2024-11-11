Системы ПВО России перехватили три БПЛА над Курской и Белгородской областями
Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении трех украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать российские регионы.
По данным ведомства, с 15:00 до 17:00 мск два дронa были уничтожены над Курской областью, а один — над Белгородской.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.
С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru