Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

Российские средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять — над Белгородской областью за ночь, сообщили в Минобороны.

Местные власти пока не прокомментировали последствия атак. В обоих регионах ночью сохранялась угроза атаки беспилотников.

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Самая массированная атака на российские регионы произошла в ночь на 1 сентября. В тот вечер Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении 158 беспилотников, значительная часть из которых была нейтрализована над Курской и Брянской областями.

Под удар попали также Москва и ее область, где дроны пытались атаковать нефтеперерабатывающие заводы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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