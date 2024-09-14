Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

Российские средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять — над Белгородской областью за ночь, сообщили в Минобороны.

Местные власти пока не прокомментировали последствия атак. В обоих регионах ночью сохранялась угроза атаки беспилотников.