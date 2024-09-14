Силы ПВО за ночь сбили 19 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Курской областью и девять — над Белгородской областью за ночь, сообщили в Минобороны.
Местные власти пока не прокомментировали последствия атак. В обоих регионах ночью сохранялась угроза атаки беспилотников.
Самая массированная атака на российские регионы произошла в ночь на 1 сентября. В тот вечер Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении 158 беспилотников, значительная часть из которых была нейтрализована над Курской и Брянской областями.
Под удар попали также Москва и ее область, где дроны пытались атаковать нефтеперерабатывающие заводы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru