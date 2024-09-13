ПВО уничтожила 20 беспилотников ВСУ в шести регионах России

Двадцать украинских беспилотников самолетного типа сбили над шестью регионами России, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — сообщили в ведомстве.

Дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО. Восемь беспилотников сбили над территорией Брянской области, четыре – над Белгородской, три – над Курской. Кроме того, по два дрона уничтожили над Смоленской и Орловской областями, еще один — над Калужской.

Накануне над Белгородской, Курской, Брянской областями сбили пять беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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