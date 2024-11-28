ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Брянской областью

На место прибыли бригады оперативных и экстренных служб. Позже Богомаз сообщил об уничтожении еще одного дрона. В соседней Курской области два БПЛА были сбиты утром в период с 09:00 до 09:30 по московскому времени.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее министерство обороны РФ отчиталось о перехвате 25 дронов ВСУ за ночь со среды на четверг над четырьмя регионами. Из них 14 были уничтожены над территорией Краснодарского края.

