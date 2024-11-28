ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Брянской областью
Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Люди не пострадали, разрушений на земле не зафиксировано, проинформировал через соцсети губернатор Александр Богомаз.
На место прибыли бригады оперативных и экстренных служб. Позже Богомаз сообщил об уничтожении еще одного дрона. В соседней Курской области два БПЛА были сбиты утром в период с 09:00 до 09:30 по московскому времени.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее министерство обороны РФ отчиталось о перехвате 25 дронов ВСУ за ночь со среды на четверг над четырьмя регионами. Из них 14 были уничтожены над территорией Краснодарского края.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru