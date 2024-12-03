В Брянской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа
3 декабря 202407:58
Украинский беспилотник уничтожили в Брянской области, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.
Дрон был ликвидирован над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО.
Ранее военные сбили 15 украинских БПЛА над четырьмя регионами России, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru