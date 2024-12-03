В Брянской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа

Украинский беспилотник уничтожили в Брянской области, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Дрон был ликвидирован над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО.

Ранее военные сбили 15 украинских БПЛА над четырьмя регионами России, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская ОбластьПВОМинобороны

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