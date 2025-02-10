Над территорией России сбили 15 украинских БПЛА
Пятнадцать беспилотников ВСУ нейтрализовали над территорией России минувшей ночью. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15... беспилотных летательных аппаратов», — указали в министерстве.
Семь дронов ликвидировали над Краснодарским краем, три – над Брянской областью, два – над Ростовской. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Белгородской, Курской областями и Крымом.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские БПЛА попытались атаковать Миллеровский район, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
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