Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря на высоте почти в два километра.

Несмотря на то, что БПЛА были сбиты над морем и на большой высоте, Развожаев подчеркнул, что жителям города необходимо сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. В Севастополе объявлена воздушная тревога, отмечает RT.

В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

11 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитии системой ПВО 10 беспилотников самолетного типа над регионом./

Также Минобороны ранее подтвердило, что ВСУ нанесли удар по аэродрому в Таганроге дальнобойными ракетами ATACMS. В результате падения обломков пострадали военнослужащие, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиЧерное Море

Горячие новости

Все новости

партнеры