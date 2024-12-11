Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря на высоте почти в два километра.
Несмотря на то, что БПЛА были сбиты над морем и на большой высоте, Развожаев подчеркнул, что жителям города необходимо сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. В Севастополе объявлена воздушная тревога, отмечает RT.
11 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитии системой ПВО 10 беспилотников самолетного типа над регионом./
Также Минобороны ранее подтвердило, что ВСУ нанесли удар по аэродрому в Таганроге дальнобойными ракетами ATACMS. В результате падения обломков пострадали военнослужащие, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru