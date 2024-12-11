Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря на высоте почти в два километра.

Несмотря на то, что БПЛА были сбиты над морем и на большой высоте, Развожаев подчеркнул, что жителям города необходимо сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах. В Севастополе объявлена воздушная тревога, отмечает RT.