Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над двумя регионами
Средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны.
Инциденты произошли 19 января в период с 16:00 до 20:00. Большинство беспилотников было перехвачено над Белгородской областью. В министерстве уточнили, что три аппарата самолетного типа были уничтожены над территорией Белгородской области, еще один — над Брянской областью.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
