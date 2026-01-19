Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над двумя регионами

Средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны.

Инциденты произошли 19 января в период с 16:00 до 20:00. Большинство беспилотников было перехвачено над Белгородской областью. В министерстве уточнили, что три аппарата самолетного типа были уничтожены над территорией Белгородской области, еще один — над Брянской областью.

Минобороны: ПВО за день сбило 17 украинских БПЛА над 4 регионами РФ

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры