Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над двумя регионами

Средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны.

Инциденты произошли 19 января в период с 16:00 до 20:00. Большинство беспилотников было перехвачено над Белгородской областью. В министерстве уточнили, что три аппарата самолетного типа были уничтожены над территорией Белгородской области, еще один — над Брянской областью.