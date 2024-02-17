Старовойт: БПЛА уничтожен над Курчатовом
17 февраля 202410:45
Над Курчатовом, где строится вторая очередь Курской атомной электростанции, российская ПВО сбила украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет», - написал он в Telegram.
Глава региона поблагодарил военных.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что над Курской областью сбит беспилотник ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru