Старовойт: БПЛА уничтожен над Курчатовом

Над Курчатовом, где строится вторая очередь Курской атомной электростанции, российская ПВО сбила украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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«Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет», - написал он в Telegram.

Глава региона поблагодарил военных.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что над Курской областью сбит беспилотник ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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