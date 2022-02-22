Силовики выпустили по Донецку пять ракет из «Града»
ВСУ впервые с 2018 года применили БМ-21 «Град». Силовики выпустили по Донецку пять ракет. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В документах о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик нет упоминаний о границах, но ЛНР и ДНР ставят перед собой задачу вернуть границы своих областей к их историческому состоянию, заявил советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
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