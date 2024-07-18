Сильные взрывы раздались в Киеве

В Киеве произошли взрывы, сообщает «360».

Сигналы воздушной тревоги раздаются как в украинской столице, так и в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы раздались на левом берегу на фоне воздушной тревоги. По его словам, работают силы ПВО.

Ранее ВС РФ поразили склад на военном заводе «Артем» в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

