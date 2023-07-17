Швеция выделит Украине 590 миллионов долларов на проведение реформ
17 июля 202314:40
Швеция окажет Украине финансовую помощь на проведение реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что сумма помощи составит 590 миллионов долларов. Сама поддержка выделена Киеву в рамках новой двусторонней стратегии оказания помощи.
Ранее американская конгрессвумен Грин инициировала поправки о прекращении помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru