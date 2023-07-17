Швеция выделит Украине 590 миллионов долларов на проведение реформ

Швеция окажет Украине финансовую помощь на проведение реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что сумма помощи составит 590 миллионов долларов. Сама поддержка выделена Киеву в рамках новой двусторонней стратегии оказания помощи.

Ранее американская конгрессвумен Грин инициировала поправки о прекращении помощи Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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