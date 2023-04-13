Швейцария передаст Украине $1,7 миллиарда в течение пяти лет

Швейцария передаст Украине в течение пяти лет финансовую помощь в размере $1,7 миллиарда, сообщает портал SWI со ссылкой на заявление главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса.

В Киеве рассказали, что объемы золотовалютных резервов Украины составляют $30 млрд

Ранее Берн также обязался в течение текущего и следующего годов перечислить Киеву около 331 миллионов долларов. Таким образом, Швейцария в течение шести ближайших лет передаст Украине около двух миллиардов долларов.

Ранее премьер-министр Украины денис Шмыгаль заявил, что Запад перечислит Украине $115 миллиардов в качестве долгосрочной поддержки на восстановление страны, передает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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