Швейцария передаст Украине $1,7 миллиарда в течение пяти лет

Ранее Берн также обязался в течение текущего и следующего годов перечислить Киеву около 331 миллионов долларов. Таким образом, Швейцария в течение шести ближайших лет передаст Украине около двух миллиардов долларов.

Ранее премьер-министр Украины денис Шмыгаль заявил, что Запад перечислит Украине $115 миллиардов в качестве долгосрочной поддержки на восстановление страны, передает телеграм-канал «Радиоточка НСН».



