Шутка про Зеленского принесла ребенку из Белоруссии больше 100 тысяч рублей

Шутку Тимы Бородавкина оценило жюри и присудило ему победу в конкурсе. В качестве приза мальчик получил 50 тысяч гривен (около 120 тысяч рублей – Прим. НСН).

Ранее эксперты высказались в эфире НСН о результатах Владимира Зеленского в президентской гонке на Украине.

