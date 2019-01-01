Шутка про Зеленского принесла ребенку из Белоруссии больше 100 тысяч рублей
Победителем украинского шоу «Рассмеши Комика. Дети» стал пятилетний мальчик из Витебска с шуткой про кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости». Ребенок выиграл крупный денежный приз.
На финальном этапе шоу мать ребенка подсказала ему из зала. Она крикнула: ««Кузнечик», Тима, быстро «Кузнечик»!»
Мальчик исполнил известную песню, слегка ее перефразировав:
«В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик,
Зелененький он был.
Представьте себе, представьте себе:
Зеленский - президент!»
Шутку Тимы Бородавкина оценило жюри и присудило ему победу в конкурсе. В качестве приза мальчик получил 50 тысяч гривен (около 120 тысяч рублей – Прим. НСН).
Ранее эксперты высказались в эфире НСН о результатах Владимира Зеленского в президентской гонке на Украине.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей