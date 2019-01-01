Украина

Шутка про Зеленского принесла ребенку из Белоруссии больше 100 тысяч рублей

21 апреля21:03

Победителем украинского шоу «Рассмеши Комика. Дети» стал пятилетний мальчик из Витебска с шуткой про кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА «Новости». Ребенок выиграл крупный денежный приз.

На финальном этапе шоу мать ребенка подсказала ему из зала. Она крикнула: ««Кузнечик», Тима, быстро «Кузнечик»!»

Мальчик исполнил известную песню, слегка ее перефразировав:

«В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик,

Зелененький он был.

Представьте себе, представьте себе:

Зеленский - президент!»

Шутку Тимы Бородавкина оценило жюри и присудило ему победу в конкурсе. В качестве приза мальчик получил 50 тысяч гривен (около 120 тысяч рублей – Прим. НСН).

Ранее эксперты высказались в эфире НСН о результатах Владимира Зеленского в президентской гонке на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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