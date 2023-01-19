«Штурм Майорска и десятки снарядов»: Милонов рассказал, как воюет в Донбассе
Виталий Милонов рассказал в эфире НСН, что каждый день находится под градом снарядов, а самый большой риск для жизни был при штурме Майорска.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН рассказал, что уже пять месяцев воюет в Донбассе и находится рядом с линией соприкосновения.
«Я нахожусь в Горловке, сейчас вернулся с полей. Когда вы первый раз звонили, я ехал с одной позиции на другую. Я сейчас военнослужащий, старший наводчик артиллерийского расчета, младший сержант, участвую в боевых действиях каждый день. Я не гастролирую, а воюю в Донецкой народной республике, в основном нахожусь под Горловкой. У меня нет никого в подчинении, я сам в расчете. Я у пушки, устанавливаю настройки, прицел. Я наводчик, моя задача навести пушку на нужную цель. Я первые разы считал, сколько чего мы уничтожили, потом сбился со счета», - сказал Милонов.
По его словам, риск жизни есть каждый день, а самый опасный момент был при штурме Майорска.
«Когда вы стоите в четырех километрах от линии соприкосновения с пушкой и стреляете порядка 50 снарядов в день, а порой 100-150, а к вам на то место, где вы стоите, прилетает иногда до 50 снарядов противника, мягко говоря, небольшая угроза жизни есть. Но для этого ты и находишься на линии соприкосновения, чтобы не умереть. Понятно, что ты не дежурный по классу, который с повязкой ходит где-то в тылу. Это реальная боевая обстановка без всяких исключений и условностей, это война. Самый опасный момент был, когда мы штурмовали Майорск под Горловкой, расход тогда доходил до 150 снарядов в день, пушка работала, как пулемет. В один день в течение часа по нашей позиции прилетело порядка 40 155-миллиметровых снарядов противника. Это очень много, это очень неприятное ощущение, но ничего», - признался парламентарий.
Милонов также рассказал о боевых задачах и успехах.
«Мы не просто держим линию, наша задача не удерживать позиции, а планомерно двигаться вперед, что мы и делаем. Мы завоевали несколько населенных пунктов, у нас положительная тенденция, все хорошо», - заключил собеседник НСН.
В сентябре секретарь генсовета парии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказывал, что в зоне СВО находятся депутаты фракции. «Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима», — писал Турчак в своем Telegram-канале.
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