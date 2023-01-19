«Штурм Майорска и десятки снарядов»: Милонов рассказал, как воюет в Донбассе

По его словам, риск жизни есть каждый день, а самый опасный момент был при штурме Майорска.

«Когда вы стоите в четырех километрах от линии соприкосновения с пушкой и стреляете порядка 50 снарядов в день, а порой 100-150, а к вам на то место, где вы стоите, прилетает иногда до 50 снарядов противника, мягко говоря, небольшая угроза жизни есть. Но для этого ты и находишься на линии соприкосновения, чтобы не умереть. Понятно, что ты не дежурный по классу, который с повязкой ходит где-то в тылу. Это реальная боевая обстановка без всяких исключений и условностей, это война. Самый опасный момент был, когда мы штурмовали Майорск под Горловкой, расход тогда доходил до 150 снарядов в день, пушка работала, как пулемет. В один день в течение часа по нашей позиции прилетело порядка 40 155-миллиметровых снарядов противника. Это очень много, это очень неприятное ощущение, но ничего», - признался парламентарий.

Милонов также рассказал о боевых задачах и успехах.

«Мы не просто держим линию, наша задача не удерживать позиции, а планомерно двигаться вперед, что мы и делаем. Мы завоевали несколько населенных пунктов, у нас положительная тенденция, все хорошо», - заключил собеседник НСН.



В сентябре секретарь генсовета парии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказывал, что в зоне СВО находятся депутаты фракции. «Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин и Виталий Милонов с первых дней СВО вместе с нами работают на Донбассе, спасая мирных жителей от рук киевского режима», — писал Турчак в своем Telegram-канале.

