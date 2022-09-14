Шпионивший на Украину россиянин задержан во Владивостоке

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержала во Владивостоке гражданина России по подозрению в сборе данных для военной разведки Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене, информирует Центр общественных связей ФСБ.

Речь идёт о жителе Владивостока. Согласно оперативным данным, он выполнял задания представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Задержанный собирал и передавал им сведения об объектах критической и военной инфраструктуры Приморского края.

Как подчёркивают в ФСБ, подозреваемый отдавал себе отчёт в том, что данная информация может быть использована украинскими заказчиками против безопасности России. Ему уже предъявлено обвинение, по решению суда он арестован.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим летом в Москве по подозрению в госизмене была задержана жительница российской столицы Екатерина Завалишина.

