Шпионивший на Украину россиянин задержан во Владивостоке
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержала во Владивостоке гражданина России по подозрению в сборе данных для военной разведки Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене, информирует Центр общественных связей ФСБ.
Речь идёт о жителе Владивостока. Согласно оперативным данным, он выполнял задания представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Задержанный собирал и передавал им сведения об объектах критической и военной инфраструктуры Приморского края.
Как подчёркивают в ФСБ, подозреваемый отдавал себе отчёт в том, что данная информация может быть использована украинскими заказчиками против безопасности России. Ему уже предъявлено обвинение, по решению суда он арестован.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», минувшим летом в Москве по подозрению в госизмене была задержана жительница российской столицы Екатерина Завалишина.
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