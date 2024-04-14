Глава МИД Украины попросил у Запада системы ПВО в аренду
Украина просит западных партнеров предоставить ей системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, заявил в интервью телеканалу ТСН министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Глава ведомства признал, что идея Киева пока не получила одобрение на Западе. По его словам, инициатива о передаче систем ПВО в аренду обсуждалась только за закрытыми дверями.
Кулеба уточнил, что Украина ведет переговоры о передаче в аренду двух комплексов ПВО Patriot и одной установки SAMP-T. Тему систем противовоздушной обороны министр назвал «самой проблемной».
Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передавать Украине системы Patriot, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru