Глава МИД Украины попросил у Запада системы ПВО в аренду

Глава ведомства признал, что идея Киева пока не получила одобрение на Западе. По его словам, инициатива о передаче систем ПВО в аренду обсуждалась только за закрытыми дверями.

Кулеба уточнил, что Украина ведет переговоры о передаче в аренду двух комплексов ПВО Patriot и одной установки SAMP-T. Тему систем противовоздушной обороны министр назвал «самой проблемной».

Ранее президент Польши Анджей Дуда отказался передавать Украине системы Patriot, отмечает «Радиоточка НСН».

