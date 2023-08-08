Польша перебросит на границу с Белоруссией еще тысячу военных
Польша дополнительно перебросит на границу с Белоруссией тысячу военных. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны страны.
Как отметили в ведомстве, меры были приняты в связи с «динамичной ситуацией» на польско-белорусской границе и запросом коменданта погранслужбы Томаша Праги об усилении участия в охране рубежей.
«Министр национальной обороны поручил выполнить запрос и направить дополнительные войска, выделенные для патрулирования польско-белорусской границы и участвующие в операции "Безопасное Подлясье" (Подляское воеводство. - НСН)», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.
На границе между Польшей и Белоруссией уже размещены две тысячи польских солдат.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак указал на необходимость дополнительного усиления польско-белорусской границы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru