Польша перебросит на границу с Белоруссией еще тысячу военных

С 26 по 28 августа в метро не будет движения поездов между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская»

Новые спортивные комплексы с бассейнами откроются на северо-востоке Москвы

Почти 100 тысяч участников посетили бесплатные тренировки «Спортивных выходных» за три года

Социальному маркетплейсу «Москва — добрый город» исполнилось два года

Самым дорогим жильем на вторичном рынке России оказался пентхаус в Пресненском районе Москвы