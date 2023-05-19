Шойгу посетил позиции группировки войск «Восток» на Запорожье
Министр обороны Сергей Шойгу побывал в передовом пункте одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Уточняется, что Шойгу доложили об обстановке в зоне проведения специальной военной операции. Также он вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.
Ранее Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах Западного военного округа. Как доложил министру главком Сухопутных войск Олег Салюков, все занятия проходят под руководством офицеров, участвовавших в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru