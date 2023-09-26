Шмыгаль заявил о выполнении Киевом всех рекомендаций по членству в ЕС

По его словам, Украина принимает государственную программу «Единство в разнообразии» для реализации прав нацменьшинств и коренных народов.

“После утверждения этой программы мы можем говорить, что на правительственном уровне мы полностью завершили выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии», - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что лидеры стран Евросоюза на предстоящих встречах на высшем уровне обсудят начало переговоров о членстве Украины и Молдавии. Чиновник считает, что их интеграция будет «непростой», отмечает «Радиоточка НСН».

