Шмыгаль заявил о выполнении Киевом всех рекомендаций по членству в ЕС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о выполнении Киевом всех семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в ЕС.
По его словам, Украина принимает государственную программу «Единство в разнообразии» для реализации прав нацменьшинств и коренных народов.
“После утверждения этой программы мы можем говорить, что на правительственном уровне мы полностью завершили выполнение семи рекомендаций Еврокомиссии», - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что лидеры стран Евросоюза на предстоящих встречах на высшем уровне обсудят начало переговоров о членстве Украины и Молдавии. Чиновник считает, что их интеграция будет «непростой», отмечает «Радиоточка НСН».
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