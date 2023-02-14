Шмыгаль: Украина создаст запас топлива на два месяца на случай кризиса
Украина нацелена создать запас топлива на два месяца на случай возникновения кризиса. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что 14 февраля был одобрен законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Шмыгаль отметил, что в случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы как минимум на 61 день потребления.
Ранее глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистему страны можно будет восстановить только к лету. По его словам, это станет возможно, если не будет новых обстрелов, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru