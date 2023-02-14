Шмыгаль: Украина создаст запас топлива на два месяца на случай кризиса

Он отметил, что 14 февраля был одобрен законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Шмыгаль отметил, что в случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы как минимум на 61 день потребления.

Ранее глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистему страны можно будет восстановить только к лету. По его словам, это станет возможно, если не будет новых обстрелов, сообщает НСН.

