Шмыгаль: Украина потеряла 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате военного конфликта с Россией Украина потеряла 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест. Об этом он рассказал в интервью японскому телеканалу NHK.

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«Мы потеряли 30% нашей экономики... и 3,5 миллиона рабочих мест», - сказал Шмыгаль.

Он также заявил о дефиците боеприпасов.

«К сожалению, производство боеприпасов во всем мире, включая ЕС, не настолько велико, чтобы доставить необходимое количество боеприпасов на Украину», - добавил премьер.

Накануне глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что на Украине существует нехватка кадров, которой «ранее не было».

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ФОТО: РИА Новости
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