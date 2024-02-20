Шмыгаль: Украина потеряла 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест
20 февраля 202413:49
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате военного конфликта с Россией Украина потеряла 30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест. Об этом он рассказал в интервью японскому телеканалу NHK.
«Мы потеряли 30% нашей экономики... и 3,5 миллиона рабочих мест», - сказал Шмыгаль.
Он также заявил о дефиците боеприпасов.
«К сожалению, производство боеприпасов во всем мире, включая ЕС, не настолько велико, чтобы доставить необходимое количество боеприпасов на Украину», - добавил премьер.
Накануне глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что на Украине существует нехватка кадров, которой «ранее не было».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru