Снижение роста экономики ЕС связали с неопределенностью выборов в США

По его словам, в частности, в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США.

«Речь не идет об обычной стране, и об обычных выборах. Это наш основной партнёр, и это очень важные выборы», — подчеркнул Джентилони.

Так он ответил на вопрос о том, учитывает ли Еврокомиссия в своих экономических прогнозах вероятность победы Дональда Трампа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что экономика Евросоюза уничтожена из-за Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

