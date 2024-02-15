Снижение роста экономики ЕС связали с неопределенностью выборов в США

Возможное снижение роста совокупной экономики стран Евросоюза по итогам 2024 года с 1,3% до 0,9% связано с геополитической неопределенностью, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

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По его словам, в частности, в связи с предстоящими в ноябре президентскими выборами в США.

«Речь не идет об обычной стране, и об обычных выборах. Это наш основной партнёр, и это очень важные выборы», — подчеркнул Джентилони.

Так он ответил на вопрос о том, учитывает ли Еврокомиссия в своих экономических прогнозах вероятность победы Дональда Трампа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что экономика Евросоюза уничтожена из-за Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БрюссельВыборы в СШАЭкономикаЕврокомиссия

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