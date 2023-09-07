Шмыгаль понадеялся на помощь США в подготовке к отопительному сезону

Глава правительства рассказал, что вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном посетил один из энергетических объектов. Речь зашла о подготовке к отопительному сезону.

«Рассчитываем на поддержку США в подготовке к отопительному сезону и налаживание тесного сотрудничества между украинскими и американскими энергокомпаниями», - отметил Шмыгаль.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в Ассоциации городов Украины ранее заявили, что подготовка к новому отопительному сезону находится под угрозой срыва.

