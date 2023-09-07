Шмыгаль понадеялся на помощь США в подготовке к отопительному сезону

Украина надеется на поддержку Соединенных Штатов в подготовке к отопительному сезону, написал в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Глава правительства рассказал, что вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном посетил один из энергетических объектов. Речь зашла о подготовке к отопительному сезону.

«Рассчитываем на поддержку США в подготовке к отопительному сезону и налаживание тесного сотрудничества между украинскими и американскими энергокомпаниями», - отметил Шмыгаль.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в Ассоциации городов Украины ранее заявили, что подготовка к новому отопительному сезону находится под угрозой срыва.

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ФОТО: РИА Новости
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