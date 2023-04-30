Минэнерго Украины объявило о повышении тарифов на электричество

На Украине увеличится стоимость электроэнергии, заявил в эфире телеканала «Рада» министр энергетики страны Фарид Сафаров.

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Глава ведомства назвал повышение тарифов вынужденным. По его словам, решение необходимо для подготовки к следующей зиме и восстановлении энергосистемы.

Сафаров не исключил, что следующий отопительный сезон может быть намного сложнее предыдущего.

Для восстановления энергетической системы Украины необходимо $3,4 миллиарда, уточнил министр. Сафаров отметил, что необходимо отремонтировать системы распределения мощностей.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил президента страны Владимира Зеленского в неспособности обеспечить обороноспособность страны. Эксперт призвал главу государства задуматься об отставке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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